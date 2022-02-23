Ахметов заявил, что продолжит инвестировать в Украину

Владелец группы SCM Ринат Ахметов убежден, что Украина и украинцы выйдут из текущей ситуации сильнее, сообщает УНИАН.

Об этом бизнесмен заявил по прилету в Киев.

"Украину мы любим, в Украину мы верим, и я убежден что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее" , - заявил Ринат Ахметов.

Он подчеркнул, что SCM продолжает инвестировать миллиарды долларов в строительство и модернизацию производственных мощностей и создание рабочих мест в Украине.