ЕС официально ввел санкции против России за признание "ЛДНР"

В среду, 23 февраля, Европейский союз официально ввел санкции против России за признание "ДНР"и " ЛНР".﻿ Об этом говорится на сайте Европейского совета, сообщает УНИАН.

К санкционного списка попали все депутаты Государственной Думы России, которые 15 февраля проголосовали за призыв к президенту РФ признать "ЛДНР". Речь идет о 351 депутатах.

Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Среди них:

члены правительства, которые были привлечены к принятию незаконных решений;

банки и бизнесмены / олигархи поддерживают финансово или материально Российские операции на территориях Донецка и Луганска или получают от них выгоду;

старшие военные офицеры, которые играли роль во вторжении и дестабилизирующих действиях;

лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, подсанкционным россиянам запрещено путешествовать в ЕС и въезжать с целью транзита.

Также ЕС ввел запрет на импорт товаров с территорий ЛНР и ДНР, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг, а также запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

Санкции ЕС также содержат секторальный запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Речь идет об ограничении доступа России к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС.