ЕС официально ввел санкции против России за признание "ЛДНР"
В среду, 23 февраля, Европейский союз официально ввел санкции против России за признание "ДНР"и " ЛНР". Об этом говорится на сайте Европейского совета, сообщает УНИАН.
К санкционного списка попали все депутаты Государственной Думы России, которые 15 февраля проголосовали за призыв к президенту РФ признать "ЛДНР". Речь идет о 351 депутатах.
Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Среди них:
- члены правительства, которые были привлечены к принятию незаконных решений;
- банки и бизнесмены / олигархи поддерживают финансово или материально Российские операции на территориях Донецка и Луганска или получают от них выгоду;
- старшие военные офицеры, которые играли роль во вторжении и дестабилизирующих действиях;
- лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины.
Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, подсанкционным россиянам запрещено путешествовать в ЕС и въезжать с целью транзита.
Также ЕС ввел запрет на импорт товаров с территорий ЛНР и ДНР, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг, а также запрет на экспорт определенных товаров и технологий.
Санкции ЕС также содержат секторальный запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Речь идет об ограничении доступа России к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС.
"ЕС призывает Россию отменить признание неподконтрольных правительству (Украины - УНИАН) территорий Донецкой и Луганской областей, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и подтверждает свою твердую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.