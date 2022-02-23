В Донецкой области обстреляли детсад и дом

В Донецкой области обстреляли населенные пункты Зеленополье и Николаевка, попали в детсад и жилой дом. Детей прятали в подвале, известно, что одна женщина получила ранения, сообщает УНИАН.

Так В с. Зеленополье Бахмутской общины, что в 5 км от линии разграничения, оккупационные войска обстреляли детсад. Полицейские документируют последствия обстрела и помогают местным жителям. Четверых детей, которые на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители.

фото facebook.com/UA.National.Police

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции / фото facebook.com/UA.National.Police

В Николаевке, что под Волновахой, в результате прямого попадания снаряда в дом ранено мирную жительницу. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.