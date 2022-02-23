Оппозиция потребовала изменения Указа о чрезвычайном положении

Указ о введении чрезвычайного положения в Украине требует внесения изменений и об этом доложат президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Интерфакс-Украина.

"Указ в том виде, в котором он был прислан и зарегистрирован в Верховной Раде, не отвечает тем условиям, которые поставили главы фракций. Поэтому мы направляем сейчас письмо президенту с теми изменениями, которые мы бы хотели включить для того, чтобы зал проголосовал единогласно", - сказала народный депутат Кира Рудык (фракция Голос) журналистам в кулуарах парламента.

Нардеп уточнила, что изменения касаются смягчения предложенных президентом ограничений, касающиеся работы телерадиокомпаний, запрета политических партий.

"Документ будет вынесен в зал, когда будет готова финальная версия документа", - отметила Рудык.

Нардеп надеется, что президент примет предложения лидеров фракций и внесёт изменения.

"Мы считаем, что это должно произойти сегодня", - подчеркнула народный депутат.

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко рассказал, что на согласование направлен ряд смягчающих пунктов:

"Предлагаются следующие изменения: изымается пункт о жилье граждан, удаляется об ограничении деятельности телевидения, изменить пункт о возможном запрете политических партий на продвигающих идеологию страны-агрессора, убрать пункт об ограничении передвижения по Украине".