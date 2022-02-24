Во время чрезвычайного положения клиники будут работать в обычном режиме

В случае введения чрезвычайного положения клиники в Украине будут работать в обычном режиме, ограничения оказания в медицинских услуг не будет, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть определенные перечни больниц, которые готовы к реагированию при чрезвычайном положении, мы знаем, в каких медучреждениях какую помощь оказать" , - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко сообщил, что к работе в условиях чрезвычайной ситуации будут готовы как клиники различной специализации, так и система экстренной медпомощи, "чтобы вовремя эвакуировать и транспортировать лиц, нуждающихся в медпомощи".

По словам министра, система здравоохранения Украины за два года пандемиии COVID-19 подготовилась к оперативному реагированию.

"У нас есть опорные больницы, в которых за два года были модернизированы приемные отделения, они отвечают европейским требованиям. Эти больницы имеют контракты с НСЗУ на готовность к реагированию. Мы модернизируем этот пакет и увеличим финансирование, дадим на него больше денег" , - сказал он.

Ляшко не уточнил, насколько будет увеличено финансирование этого пакета, но отметил, что в модернизированном виде пакет будет учитывать специфику оказания медпомощи не только при инфекционных заболеваниях. В частности, будет предусмотрена возможность увеличения количества операционных.

Глава Минздрава подчеркнул, что в условиях чрезвычайной ситуации плановые операции не будут отменяться.

Кроме того, Ляшко сообщил, что в случае необходимости к оказанию медпомощи будут привлекаться коммунальные клиники, а также клиники сферы управления Минздрава и клиники Национальной академии медицинских наук.