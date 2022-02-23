Рада выделила на безопасность и оборону дополнительные 23 миллиарда гривень

Верховная Рада приняла закон, которым 23 млрд. грн. направляется по направлениям обороны и безопасности Украины, сообщает Экономическая правда.

Депутаты в 345 голосов в целом поддержали доработанный комитетом законопроект №7012-д, который создали на базе пяти альтернативных документов о финансировании армии.

Согласно принятым изменениям, расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд. грн.

Из этой суммы 23 млрд грн будет выделено по направлению безопасности и обороны. А именно, дополнительные 16 млрд грн получит Министерство обороны на увеличение зарплаты военным, территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения.

Как отметила во время выступления народная депутат Юлия Клименко, военные смогут получить надбавку к заработной плате между 3-5 тысячами гривен.

Также 6 млрд грн получит Министерство внутренних дел, 0,6 млрд грн – Главное управление разведки. Еще 0,5 млрд грн будут направлены на водоснабжение в Донецкой области и 0,2 млрд грн – Донецкой и Луганской областям на устранение последствий эскалации.

Кроме того, Министерству финансов выделяют дополнительные 3,1 млрд. грн. на обслуживание государственного долга.

Увеличить расходы позволило перевыполнение доходов бюджета по статье сбора налога на добавленную стоимость с товаров, ввезенных в Украину. Кроме того, в бюджет внесли грант от Евросоюза в 90 млн. евро.

Спикеру ВРУ поручили безотлагательно подписать документ.