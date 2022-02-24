Праздники 24 февраля 2022: традиции, именины, приметы

Власьев день, день бармена и праздник съехавшей крыши. ﻿В григорианском календаре 24 февраля - 55-й день 2022 года, сообщает Корреспондент.

Какие праздники в Украине и мире 24 февраля

Всемирный день информационной архитектуры

Праздник съехавшей крыши

День полосок и пятнышек

Всемирный день бармена

Великий Власьев день

День рождения лотереи.

Какие события произошли 24 февраля в Украине и мире

1466 год - в Бельгии состоялась первая из известных лотерей.

1582 год - Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь.

1852 - писатель Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ".

1919 год - правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии.

1938 год - выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном.

Фото: pixabay.com День рождения зубной щетки

Кто родился 24 февраля

1786 год - немецкий филолог, один из братьев-сказочников Вильгельм Гримм.

1932 год - советская эстрадная певица, Заслуженная артистка РСФСР Майя Кристалинская.

1941 год - английский футболист Бобби Мур.

1955 год - американский предприниматель, основатель и руководитель корпорации Apple Стив Джобс.

1959 - Владимир Горянский, украинский актер, телеведущий, Народный артист Украины (2008).

Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память священномученика Власия Севастийского. Святой был священномучеником третьего-четвертого веков. Жил в Малой Азии и служил епископом в Каппадокии. С юности он отличался праведной жизнью, а когда начались гонения на христиан, скрывался в пещере. По преданию, дикие звери не нападали на Власия, а, наоборот, охраняли его покой.

Традиции и обряды

В народном календаре эта дата известна как Власьев день. Святого считали покровителем животных. С днем его памяти связывали конец зимы и говорили: "Пришел Влас – с печи слазь".

Что нельзя делать

Запрещено ругаться с семьей и оставлять дом неубранным.

Приметы

Оттепель - морозов больше не будет.

Много снега - к скорой весне и обилию зелени в мае.

Много длинных сосулек - к поздней весне.

Гром - к сильным ветрам.

У кого сегодня именины

Именины 24 февраля отмечают: Всеволод, Гавриил, Порфирий, Дмитрий, Георгий, Захар.