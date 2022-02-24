Праздники 24 февраля 2022: традиции, именины, приметы
Власьев день, день бармена и праздник съехавшей крыши. В григорианском календаре 24 февраля - 55-й день 2022 года, сообщает Корреспондент.
Какие праздники в Украине и мире 24 февраля
- Всемирный день информационной архитектуры
- Праздник съехавшей крыши
- День полосок и пятнышек
- Всемирный день бармена
- Великий Власьев день
- День рождения лотереи.
Какие события произошли 24 февраля в Украине и мире
- 1466 год - в Бельгии состоялась первая из известных лотерей.
- 1582 год - Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь.
- 1852 - писатель Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ".
- 1919 год - правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии.
- 1938 год - выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном.
Кто родился 24 февраля
- 1786 год - немецкий филолог, один из братьев-сказочников Вильгельм Гримм.
- 1932 год - советская эстрадная певица, Заслуженная артистка РСФСР Майя Кристалинская.
- 1941 год - английский футболист Бобби Мур.
- 1955 год - американский предприниматель, основатель и руководитель корпорации Apple Стив Джобс.
- 1959 - Владимир Горянский, украинский актер, телеведущий, Народный артист Украины (2008).
Народные и церковные праздники
В этот день православная церковь чтит память священномученика Власия Севастийского. Святой был священномучеником третьего-четвертого веков. Жил в Малой Азии и служил епископом в Каппадокии. С юности он отличался праведной жизнью, а когда начались гонения на христиан, скрывался в пещере. По преданию, дикие звери не нападали на Власия, а, наоборот, охраняли его покой.
Традиции и обряды
В народном календаре эта дата известна как Власьев день. Святого считали покровителем животных. С днем его памяти связывали конец зимы и говорили: "Пришел Влас – с печи слазь".
Что нельзя делать
Запрещено ругаться с семьей и оставлять дом неубранным.
Приметы
- Оттепель - морозов больше не будет.
- Много снега - к скорой весне и обилию зелени в мае.
- Много длинных сосулек - к поздней весне.
- Гром - к сильным ветрам.
У кого сегодня именины
Именины 24 февраля отмечают: Всеволод, Гавриил, Порфирий, Дмитрий, Георгий, Захар.