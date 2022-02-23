АТБ вошел в топ-250 крупнейших мировых ритейлеров по версии Deloitte

АТБ занял 230-е место в рейтинге крупнейших мировых ритейлеров по версии Deloitte. Рыночная доля компании составляет 25−30%, сообщает Новое время.

Компания АТБ-Маркет, которая владеет сетью дискаунтеров АТБ, вошла в топ-250 крупнейших мировых ритейлеров по уровню дохода в 2020-м финансовом году по версии компании Deloitte, передает Интерфакс-Украина.

"Украинский ритейлер впервые попал в рейтинг 250 крупнейших компаний. АТБ-Маркет занял 230-е место рейтинга, его доход в 2020-м финансовом году вырос на 18,1% в сравнении с 2019 годом. Совокупный среднегодовой темп роста компании за 2015−2020 финансовые года составил 26,3%, что делает ее девятым быстрорастущим рителейром в рейтинге" , — отметили в Deloitte.

По данным компании, рыночная доля компании в секторе продуктового ритейла Украины составляет 25−30%.

При этом, 25% оборота составляют собственные торговые марки сети составляют ритейлера.

К концу 2020 финансового года сеть АТБ насчитывала 1200 магазинов по всей Украине, за время пандемии открыв 127 новых и реконструировав 59 существующих магазинов.

Согласно методологии исследования Deloitte, для входа в рейтинг в 2022 году минимальный доход компании должен составить $4,1 млрд.

Лидером рейтинга стал американский ритейлер Walmart. Также в топ-3 вошли Amazon и Costco.