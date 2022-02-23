НБУ заявляет о контролируемости ситуации на валютном рынке

Национальный банк Украины продолжает путем активных интервенций по продаже валюты сглаживать чрезмерные курсовые колебания при соблюдении режима гибкого курсообразования, ситуация на валютном рынке по-прежнему остается контролируемой, сообщает Интерфакс-Украина.

"В целом с начала года Национальный банк продал 2,1 млрд. США. Украина имеет достаточный объем международных резервов – около $28 млрд", – говорится в заявлении НБУ в четверг вечером.

НБУ напомнил, что в марте 2020 года был вынужден за месяц продать почти $2,3 млрд для успокоения ажиотажного спроса на рынке, возникшего на фоне развертывания коронакризиса, а тогда его резервы составляли $26,3 млрд.

Регулятор объясняет превышение спроса на валюту над ее предложением и ослабление гривни "значительным напряжением в информационной среде из-за агрессивной политики России" и психологическим фактором, которые не могут длиться долго

В то же время НБУ подчеркивает, что международное сообщество уже объявило о масштабных пакетах финансовой помощи Украине.

"Следовательно, объем международных резервов является и остается достаточным для того, чтобы Национальный банк и в дальнейшем при необходимости сглаживал чрезмерные колебания на рынке", – поясняет регулятор.

По его мнению, на сегодняшний день нет макроэкономических причин для ослабления гривни.

"Отказ от фиксации курса и переход к плавающему курсообразованию значительно увеличили устойчивость валютного рынка к шокам", – добавил НБУ.

Он также сообщил, что остаток наличной иностранной валюты в банковской системе находится на должном уровне – около $1,2 млрд (в эквиваленте) по сравнению с около $1 млрд (в эквиваленте) в начале 2022 года. Нацбанк указал, что на сегодняшний день в отличие от марта 2020 года не получал жалоб населения об отсутствии наличной валюты в кассах банков или небанковских обменниках, следовательно, в банковской системе нет дефицита наличной валюты.

Поставки наличной иностранной валюты, согласованные Национальным банком, осуществляются по плану, говорится в заявлении. НБУ добавил, что также располагает достаточным запасом наличной валюты, чтобы поддерживать при необходимости валютную ликвидность банковской системы.

Нацбанк также отметил, что макроэкономическая устойчивость Украины на сегодняшний день выше, чем когда-либо ранее, а банковская система остается хорошо капитализированной, ликвидной и прибыльной.

"Для поддержания устойчивости экономики Украины Национальный банк будет и дальше осуществлять взвешенную монетарную политику на основе инфляционного таргетирования и гибкого обменного курса, эффективное регулирование финансовой системы и дальнейшее приближение соответствующего регулирования европейских стандартов", – заявил регулятор.

Как сообщалось, курс гривни на межбанковском рынке в среду, когда было заявлено о планах введения чрезвычайного положения, впервые с февраля 2015 года опустился ниже уровня 29,5 грн/$1 по сравнению с 29,05 грн/$1 на конец дня вторника, а под конец дня приблизился к отметке 30 грн/$1.

Еще большее ослабление гривни произошло в среду и на наличном рынке: котировки покупки выросли примерно с 29 грн/$1 до 29,4-29,5 грн/$1, тогда как курс продажи – с 29,3 грн/$1 до 30,0-30,2 грн/$1. На наличном рынке среди физлиц, по данным ресурса finance.ua, курс гривни упал до 30,1-30,2 грн/$1.

На минувшей неделе НБУ после двух недель чистого выкупа валюты вновь вернулся к чистой ее продаже для поддержки гривни: продажа составила $503 млн, покупка – $50 млн. В целом на конец минувшей недели чистая продажа Нацбанка составила $1,4 млрд. Дополнительные интервенции в понедельник-вторник на этой недели оценивались суммой свыше $400 млн.