Киев будет просить Анкару закрыть проливы для кораблей РФ

Украинские власти в случае полномасштабного наступления России на Украину будут просить Анкару закрыть Босфор и Дарданеллы для российских кораблей, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар

По его словам, Киев рассматривает присутствие российских военных кораблей на побережье Черного моря вблизи Украины как угрозу.

"Украина попросит Анкару рассмотреть возможность закрытия двух своих проливов для российских кораблей в случае вторжения Москвы" – сказал посол.

Следует отметить, что закрытие проливов выглядит невозможным, поскольку Россия как черноморское государство не может быть лишена доступа к проливам в соответствии с Конвенцией Монтре. Следовательно, закрытие Турцией проливов выглядело бы как нарушение международного права. В то же время, последние действия РФ в отношении Украины также являются грубым нарушением международного права, о чем заявил ряд стран мира.