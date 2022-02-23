Байден поручил ввести санкции против Северного потока-2
Президент США Джо Байден поручил ввести санкции против газопровода Северный поток-2, сообщает Новое время.
Байден заявил, что такое решение было принято из-за агрессивных действий России в отношении Украины.
«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине», — заявил американский президент.
Байден также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за прекращение сертификации Северного потока-2.
«Своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия», — подытожил Байден.