Байден поручил ввести санкции против Северного потока-2

Президент США Джо Байден поручил ввести санкции против газопровода Северный поток-2, сообщает Новое время.

Байден заявил, что такое решение было принято из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине», — заявил американский президент.

Байден также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за прекращение сертификации Северного потока-2.