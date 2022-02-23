Встреча Зеленского с большим бизнесом была результативной

Бизнес в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским проявил единство в поддержке президента и армии, сообщает Интерфакс-Украина.

На встрече, продлившейся около полутора часа, присутствовали Сергей Тигипко, Василий Хмельницкий, Томаш Фиала, Борис Колесников, Сергей Тарута, Андрей Ставницер, Владислав Чечеткин и другие бизнесмены.

"Встреча была результативной, услышали друг друга. И государство высказало поддержку предпринимателям, и предприниматели, в свою очередь, также высказали поддержку государству: готовы подставить свое плече", - сказал журналистам после встречи президента с представителями большого бизнеса пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифотов..

По словам пресс-секретаря, на встрече стороны "сверили часы", представители власти поделились информацией "что будет делать государство".

"Обменялись мыслями, обменялись мнениями про то, кто какую роль должен выполнять", - добавил он.

"Был разговор о неком специальном режиме ведения бизнеса в эту критическую фазу, что касается будущего - такого не было", - заявил Никифоров .

В то же время конкретные делали совещания пресс-секретарь не сообщил журналистам.

По словам Никифорова, со стороны власти на встрече кроме Зеленского было руководство Офиса президента, а также руководство силового блока.

Никифоров также отметил, что встречу посетило большое количество представителей бизнеса.

"Встреча прошла хорошо, продуктивно. Общались о вопросах безопасности. Все бизнесмены едины в поддержке президента Владимира Зеленского, наших военных", - сказал гендиректор и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.в эксклюзивном комментарии агентству после встречи в Офисе президента вечером в среду.

Он добавил, что в ходе встречи поднимались вопросы о недопущении внутренних провокаций, обеспечении работы предприятий, выплаты зарплат.

"Следует обеспечить, чтобы не было сокращений, чтобы экономика работала. Поводов к панике никаких нет. Ущерб для России в случае военного наступления слишком большой и с точки зрения военных, и с точки зрения экономических потерь, к которым приведут санкции", - указал Фиала.

Отвечая на вопрос о возможных форматах поддержки бизнеса, глава Dragon Capital отметил: "Были разные идеи, но мне кажется, что бизнес точечно поддерживать не надо. Думаю, что неправильно снижать НДС на бензин или дизель".

По мнению Фиалы, государству следует прежде всего обеспечить высокие и стабильные показатели доходов госбюджета. Также - сокращение дефицита госбюджета и финансирование армии.

"Не нужно точечно снижать налоги. Бизнес с налогами справится. Я бы порекомендовал вести консервативную фискальную, монетарную политику. Не надо заставлять Национальный банк отказываться от повышения ставки рефинансирования. Инфляция высокая везде в мире, и везде центробанки повышают ставки, чтобы сдерживать рост цен", - указал бизнесмен.

Также Томаш Фиала подчеркнул важность структурных реформ, в том числе касаемо назначения антикоррупционного прокурора и прозрачного конкурса на главу НАБУ, либерализации тарифов и переход на монетизации субсидий, дерегуляцию.

"А когда ситуация стабилизируется - то завершить приватизацию", - добавил глава Dragon Capital.

Сергей Тигипко после встречи с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что бизнес не собирается останавливать инвестиции в Украину.

"Мне кажется, очень своевременно президент собрал крупный средний бизнес. Все мы практически поддержали президента, все мы сказали, что будем консолидировано работать на Украину. Никто не собирается бежать отсюда, никто не собирается останавливать инвестиции в Украине", - сказал Тигипко журналистам после встречи в Офисе президента вечером в среду.

"Это сегодня прозвучало практически единогласно", - подчеркнул он.

По словам Тигипко, разговор шел также о стимулировании бизнеса.

"Наше безусловное задание - поддержать свои предприятия, сотрудников, поддержать тех, кто пойдет на переподготовку", - отметил он.

По словам Тигипко, со стороны президента не прозвучало каких-либо требований.

"Был один посыл - оставайтесь в Украине, инвестируете в Украину, будьте украинцами", - рассказал он.

"Мы едины, мы находимся здесь, понимаем свою главную задачу - сохранять спокойствие, делать инвестиции, выплачивать зарплату и не сокращать рабочие места", - сказал Новинский.

Геннадий Корбан прокомментировал итоги встречи президента Зеленского с представителями крупного бизнеса.

«Это была церемониальная встреча. Президент должен проводить встречи с крупным и менее крупным бизнесом, чтобы убедиться, во первых, все ли на месте и с президентом бизнес или нет. Встреча показала, что бизнес задекларировал, что он с президентом и со страной в трудное время. Вот собственно цель встречи», - рассказ Корбан с комментарии "Стране"﻿.

Также он добавил, что президент не ставил ни каких задач и денег у бизнесменов не просил.