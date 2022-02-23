Мариуполь возьмут под усиленную охрану

Мариуполь Донецкой области, который находится в непосредственной близости от линии разграничения, будет взят под усиленную охрану, сообщает Деловая столица.

Об этом шла речь во время селекторного совещания под руководством заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена" , — говорится в сообщении.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ, бригадный генерал Юрий Галушкин сообщил, что сейчас идет развертывание штабов Сил территориальной обороны и в ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов теробороны по всей стране. По его словам, прежде всего, на обучение на 30 суток будет призвано 14 200 резервистов в отдельных районах и областях. В дальнейшем Галушкин не исключил проведение собрания во всех бригадах и батальонах.

Первое учебное собрание территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске Донецкой области. Галушкин также обратился к руководителям областных государственных администраций с просьбой о содействии и поддержке сил теробороны во время организации и проведения таких учений.