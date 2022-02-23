В Украине введено чрезвычайное положение (Обновлено)

В Украине введено чрезвычайное положение (Обновлено)

Рада подтвердила Указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, сообщает Новое время.

Решение поддержали 335 нардепов, четверо не голосовали, против не голосовал никто.

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Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщили, что Верховная Рада добилась изменений в указе о чрезвычайном положении: оттуда убрали спорные пункты, в частности, об осмотре жилья граждан, ограничении деятельности телевидения, ограничении передвижения по Украине.

Доработанный указ предусматривает такие меры:

  • особый режим въезда и выезда (при необходимости);
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  • усиленная охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • запрет на проведение массовых мероприятий (кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд) и забастовок;
  • эвакуация людей из мест, опасных для проживания, обязательное предоставление им стационарного или временного жилья;
  • введение комендантского часа;
  • проверка документов у граждан, при необходимости — осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов;
  • запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома военкомата, Службы безопасности Украины и соответствующего подразделения Службы внешней разведки;
  • запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
  • запрет работы любительских радиоустройств личного пользования;
  • особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).
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