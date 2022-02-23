В Украине введено чрезвычайное положение (Обновлено)

Рада подтвердила Указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, сообщает Новое время.

Решение поддержали 335 нардепов, четверо не голосовали, против не голосовал никто.

Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщили, что Верховная Рада добилась изменений в указе о чрезвычайном положении: оттуда убрали спорные пункты, в частности, об осмотре жилья граждан, ограничении деятельности телевидения, ограничении передвижения по Украине.

Доработанный указ предусматривает такие меры: