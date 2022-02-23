КПП "Каланчак" и "Чонгар" закрыты на въезд и выезд для граждан Украины

Российские власти пропускают в Крым лишь жителей с российскими паспортами, а на территорию Украину выезд полностью заблокирован. Об этом со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову, сообщает Интерфакс-Украина.

"В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами. Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке", – написала Денисова в своём Telegram-канале в среду вечером.

Ссылаясь на украинских пограничников, она подчеркнула, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме.

Денисова отметила, что ограничивая свободу передвижения граждан, РФ нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому законно находящемуся в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины на въезд на территорию собственного государства.