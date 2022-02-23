В Госдепе заявили, что готовы к переговорам с Россией
Вашингтон готов работать над дипломатическим урегулированием ситуации вокруг Украины, если Россия изменит свои действия, сообщает Интерфакс-Украина.
"Москва должна продемонстрировать, что она серьезно настроена в отношении дипломатии", - заявил в среду пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.
"Если подход Москвы изменится, то мы по-прежнему готовы взаимодействовать", - отметил он.
Он пояснил, что главным условием для возобновления дипломатической работы является деэскалация.
По его словам, США и их союзники
"открыты к дипломатии, мы хотим предотвратить то, что может стать серьезным и дорогостоящим конфликтом".