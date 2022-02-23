"ЛДНР" попросили Путина помочь "отразить агрессию"

Руководители «ДНР» и «ЛНР» обратились к президенту РФ Владимиру Путину и якобы попросили помочь «отразить агрессию» на Донбассе, сообщает Новое время.

ТАСС опубликовало фотографии соответствующих обращений. В них пушилин и Пасечник ссылаются на «договоры о дружбе и взаимной помощи», которые Россия подписала с "ЛДНР", и просят «оказать помощь в отражении военной агрессии» якобы со стороны Украины. На обращениях стоит дата 22 февраля.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не планируют наступление на Донбассе и не реагируют на провокации боевиков, которые с 17 февраля резко увеличили количество обстрелов.