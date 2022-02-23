Разведка заявила о провокациях в Крыму: возможен теракт или диверсия

По данным украинской разведки, на территории Крыма планируются российские провокации. Они могут быть связаны с терактом или химической диверсией на заводе "Титан" в Армянске, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"По разведывательным данным, на заводе "Титан" в Армянске, Перекопском перешейке и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны" , - говорится на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Разведка отмечает, что сегодня около 20:00 с завода эвакуировали около 50 человек.

"Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления на этот счет" , - добавили в ГУР.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сообщил об эвакуации ночной смены с завода "Титан" и допустил, что Россия готовит провокацию, чтобы обосновать дальнейшее вторжение в Украину.

До этого стало известно, что заблокирована работа двух КПВВ на административной границе и не выпускают людей из Крыма на материковую Украину.