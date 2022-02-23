Польша передала Украине гранатометы и каски

Польша передала Киеву военную помощь. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, сообщает Новое время.

"Каски и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши" , — написал он в Twitter.

Он уточнил, что это помощь для ВСУ на фоне новой агрессии России.

"Спасибо нашим друзьям, партнерам и добрым соседям за помощь и поддержку! И, конечно, особая личная благодарность польскому министру обороны Матиушу Блащаку. Продолжение следует" , — отметил он.

Ранее Польша сообщила, что готова передать Украине боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и различные типы беспилотников.