Польша передала Украине гранатометы и каски
Польша передала Киеву военную помощь. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, сообщает Новое время.
"Каски и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши", — написал он в Twitter.
Он уточнил, что это помощь для ВСУ на фоне новой агрессии России.
"Спасибо нашим друзьям, партнерам и добрым соседям за помощь и поддержку! И, конечно, особая личная благодарность польскому министру обороны Матиушу Блащаку. Продолжение следует", — отметил он.
Ранее Польша сообщила, что готова передать Украине боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и различные типы беспилотников.