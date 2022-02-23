Чрезвычайное положение в Киеве: как будет жить столица

В Украине в 00:00 24 февраля вводится режим чрезвычайного положения. Комендантский час в Киеве вводить не будут, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Реализация мер, предусмотренных указом президента о чрезвычайном положении, в столице включает в себя следующие пункты: