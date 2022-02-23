Чрезвычайное положение в Киеве: как будет жить столица
В Украине в 00:00 24 февраля вводится режим чрезвычайного положения. Комендантский час в Киеве вводить не будут, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Реализация мер, предусмотренных указом президента о чрезвычайном положении, в столице включает в себя следующие пункты:
- комендантский час в столице не устанавливается, но передвигаясь по городу нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города;
- усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице;
- работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 7.00 до 23.00;
- на всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты;
- будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений;
- особый контроль будут введен за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" им. Сикорского;
- патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана;
- особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений – школ и детских садов.