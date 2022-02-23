Чрезвычайное положение в Киеве: как будет жить столица

Чрезвычайное положение в Киеве: как будет жить столица

В Украине в 00:00 24 февраля вводится режим чрезвычайного положения. Комендантский час в Киеве вводить не будут, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Реализация мер, предусмотренных указом президента о чрезвычайном положении, в столице включает в себя следующие пункты:

  • комендантский час в столице не устанавливается, но передвигаясь по городу нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
  • будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города;
  • усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице;
  • работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 7.00 до 23.00;
  • на всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты;
  • будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений;
  • особый контроль будут введен за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" им. Сикорского;
  • патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана;
  • особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений – школ и детских садов.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics