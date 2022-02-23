В Финляндии заявили о готовности подать заявку на вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) заявила в среду в парламенте, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (...) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности" , - передал портал телерадиовещания Yle ее слова.

Парламент в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности.