В Госспецсвязи вчерашнюю кибератаку связали с РФ

В среду, 23 февраля, произошел очередной акт киберагрессии против Украины. Были атакованы сайты Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и других органов власти, сообщает Новое время.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предоставили рекомендации для ІТ-служб и организаций всех форм собственности.

"Сегодняшние кибератаки уже даже не нуждаются в детальной технической атрибуции. Нападающие, особенно не скрываясь, используют для фишинговых рассылок и DDS-атак бот-сети, которые нашими спецслужбами однозначно идентифицируются как связанные со спецслужбами страны-агрессора" , — отметили в службе.

Первоочередные рекомендации:

Изолировать все рабочие станции и серверы, не связанные с выполнением критически важных функций в интересах граждан, бизнеса и государства.

Обновите системное и прикладное программное обеспечение рабочих систем до последней версии.

Немедленно произвести резервные копии критически важных информационных ресурсов на внешние носители.