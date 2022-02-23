Украина отключилась от энергосистем Беларуси и России

Украина в ночь на 24 февраля отключилась от энергосистем Беларуси и России. В ближайшее дни страна будет находиться в автономном режиме, чтобы протестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Полное отключение Украины от энергосистем Беларуси и России займет три дня - с 24 по 26 февраля. Процедура будет проходить в условиях усиленных мер кибербезопасности. Ее цель - тестирование возможностей украинской системы поддерживать в электрических сетях необходимую частоту 50 Гц в разных режимах.

Как отмечал министр энергетики Герман Галущенко, сегодняшнее отключение Украины от энергосистем Беларуси и России - это первый тестовый период работы в автономном режиме. По его словам, до конца текущего года украинская система войдет в параллельную работу с ENTSO-E, а в 2023-м начнет полноценную синхронизацию с европейским оператором.

В Минэнерго ранее РБК-Украина сообщили, что автономная работа энергосистемы Украины после отключения от Беларуси и России не вызывает опасений. Для этого в стране накоплено достаточное количество угля и газа.