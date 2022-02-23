Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Украине

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Новое время.

В своем Twitter Зеленский написал, что поблагодарил собеседника за решение передать Украине индивидуальные средства обороны и системы разминирования, а также попросил Францию, которая председательствует в Совете ЕС, о макрофинансовой поддержке.

"Ценю Францию за то, что она остается с Украиной в такие сложные времена" , — добавил он.

Французский телеканал BFM TV ранее сообщал, что Зеленский и Макрон будут обсуждать последние действия России в отношении оккупированных районов Донбасса.