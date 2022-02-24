Все переносится в Манчестер: Атлетико и МЮ сыграли вничью
Английский клуб сумел уйти от поражения в гостевом поединке с Атлетико, но правило выездного гола МЮ дома не поможет, сообщает Сегодня.
В среду состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов – Атлетико принимал Манчестер Юнайтед.
Встреча Атлетико и МЮ прошла в испанской столице и завершилась ничьей со счетом – 1:1.
Хозяева поля забили быстрый гол. Уже на 7-й минуте Жоау Феликс вывел Атлетико вперед.
Но британцы сумели уйти от поражения под конец матча. Героем стал 19-летний шведский форвард Энтони Эланга.
Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1. Голы: Феликс (7) – Эланга (80).
Ответная встреча Манчестер Юнайтед – Атлетико состоится 15 марта на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.