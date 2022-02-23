Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.﻿ Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.

Украина приняла такое решение после обращения так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом об оказании военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", - написал Кулеба ﻿в Twitter.

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