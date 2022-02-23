Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН
Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.
Украина приняла такое решение после обращения так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь.
"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом об оказании военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", - написал Кулеба в Twitter.