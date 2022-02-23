Зеленский записал видеообращение к украинцам и россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое адресовал как украинцам, так и россиянам, сообщает УНИАН.

Полный текст обращения Зеленского

"Великий народе великої країни! Як і обіцяв - коротко і відверто. Сьогодні ми посилили обороноздатність та стійкість нашої держави. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 депутатів. Велика оборонна коаліція почала працювати. Верховна Рада також ухвалила пакет рішень про додаткові ресурси на фінансування сектору оборони. Завтра всі депутати поїдуть в регіони підтримувати наших людей. Наші міжнародні партнери максимально мобілізовані на підтримку України. Нам вдалося їх переконати впровадити превентивні санкції. Вчора Сполучені Штати запровадили додатковий пакет санкцій проти Росії. Сьогодні США запровадили санкції проти Північного потоку-2. Пакет з персональних та економічних санкцій проти Росії затвердив і Європейський Союз. Нові санкції запровадили також Уряди Японії та Австралії. Я сьогодні говорив із прем‘єром Нідерландів Марком Рютте. Він запевнив, що країна теж готує санкції проти РФ. Сьогодні я зустрівся в Києві з Президентами Польщі Анджеєм Дудою і Литви Гітанасом Наусєдою. Ми підписали спільну заяву за підсумками зустрічі. В ній зафіксовано, що наші польські та литовські друзі підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Сьогодні ми закликали ГенАсамблею ООН вжити конкретних дій – направити міжнародну миротворчу місію в Україну. Я зустрівся із представниками великого українського бізнесу. Ми домовились: вони всі в Україні, поруч зі своїми колективами. Працюють на захист України. Ми домовились зі всіма політичними силами – найближчим часом Верховна Рада має затвердити пакет економічних законів. "Економічний патріотизм". Дякую всім, хто допомагає Україні. Працюємо далі!" , - сказав Зеленський

Дальше он перешел на русский язык.