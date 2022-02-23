РФ закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины

Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины. Российская сторона выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом говорится в соответствующем NOTAM, полученным Федеральным управлением гражданской авиации США.

Согласно опубликованной на Twitter-странице OSINTdefender карты, созданной на основе NOTAM, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России шаг российских войск вперед. Он говорил о войсках, которые Россия разместила вдоль украинской границы.