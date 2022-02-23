РФ закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины

РФ закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины

Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины. Российская сторона выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом говорится в соответствующем NOTAM, полученным Федеральным управлением гражданской авиации США.

Согласно опубликованной на Twitter-странице OSINTdefender карты, созданной на основе NOTAM, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России шаг российских войск вперед. Он говорил о войсках, которые Россия разместила вдоль украинской границы.

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