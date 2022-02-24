В Запорожье вслед за Харьковом и Днепром закрыли аэропорт

Аэропорт в городе Запорожье временно закрыли. Об этом говорится в заявлении для летного состава NOTAM, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По данным ourairports﻿, аэропорт в Запорожье закрыт 23 февраля с 22:33 часов. Судя по расписанию рейсов на сайте аэропорта, это продлиться до 7.00 утра 24 февраля.

В 7:00 утра запланировал рейс Windrose Airlines/U из Запорожья в аэропорт Борисполь.

В 7:20 утра стартует рейс Motor Sich в Киев.

Отметим, что с вечера 23 февраля закрыли аэропорты в Харькове и Днепре. Харьковский аэропорт не будет работать этой ночью до 08:35 утра 24 февраля, Днепровский - до 7:00 утра.

Ранее сообщалось, что в расписаниях авиарейсов могут быть изменения.