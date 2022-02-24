Зеленский обсудил с премьером Нидерландов безопасность Украины
Президент Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте санкции против Российской Федерации и совместную борьбу с кибератаками, сообщает Укринформ.
"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Главные темы – безопасность Украины и Европы, дополнительные санкции против РФ, совместная борьба с кибератаками. Строим коалицию вместе с партнерами", – написал Зеленский в Твиттере.
Он выразил благодарность Нидерландам за конкретную оборонную помощь, оказанную Украине.