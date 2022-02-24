Франция призвала граждан срочно покинуть Украину

Франция призывает своих граждан без промедлений уехать из Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции по поводу ситуации безопасности по состоянию на 23.02.2022, сообщает Укринформ.

В тексте заявления говорится, что в контексте интенсивной напряженности, созданной концентрацией российских войск на границах Украины, решением России признать независимость "Л/ДНР" и с учетом введения чрезвычайного положения, принятого 23 февраля украинским парламентом, "граждане Франции, находящиеся в Украине должны без промедления покинуть эту страну".

Французский МИД также не рекомендует ездить в Украину до последующего сообщения.