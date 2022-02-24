В Швейцарии заявили, что не позволят РФ обходить санкции с помощью страны

Швейцарское правительство заверило, что страна не станет площадкой для обхода санкций, введенных ЕС в отношении РФ. Об этом заявило правительство Швейцарии, сообщает Укринформ.

Федеральный совет Швейцарии обсудил ситуацию на востоке Украины на заседании 23 февраля 2022 года. Она осудила признание Россией "ЛДНР" независимыми образованиями как нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Федеральный совет хочет заверить, что «Швейцария» не будет использоваться как платформа для обхода санкций, введенных ЕС, и поэтому внимательно изучает эти санкции.

"Швейцария отдана ми ﻿﻿ рному урегулированию конфликта на востоке Украины. Она поддерживает усилия ОБСЕ в Украине и Трехстороннюю контактную группу по содействию мирному урегулированию" , - говорится в сообщении.

Федеральный совет с большим беспокойством следит за текущей ситуацией, поскольку существует риск значительной дальнейшей эскалации. Швейцария осуждает действия России как нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Швейцария не признает независимость этих территорий, которые остаются частью территории Украины.