США связали с Россией последние кибератаки в Украине
Соединенные Штаты продолжают устанавливать, кто именно причастен к новым масштабным кибератакам в Украине, однако уже сейчас подчеркивают, что нынешние действия соответствуют предварительным нападениям со стороны Российской Федерации. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.
"Мы пока не установили, кто стоит за этими действиями", - отметила представительница Белого дома, добавив, что это не делается так быстро.
Однако, по ее словам, в Вашингтоне считают, что нынешние атаки соответствуют предварительным хакерским нападениям, проведенным на прошлой неделе российскими властями с целью дестабилизировать ситуацию в Украине.
"Мы общаемся с украинской стороной по поводу их потребностей в сфере кибербезопасности, в том числе это происходило сегодня (23 февраля - ред.). Мы будем действовать быстро, чтобы проанализировать это (последнее кибернападение - ред.), а также что нужно сделать в ответ", - отметила представитель администрации США.