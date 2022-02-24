США связали с Россией последние кибератаки в Украине

Соединенные Штаты продолжают устанавливать, кто именно причастен к новым масштабным кибератакам в Украине, однако уже сейчас подчеркивают, что нынешние действия соответствуют предварительным нападениям со стороны Российской Федерации. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

"Мы пока не установили, кто стоит за этими действиями", - отметила представительница Белого дома, добавив, что это не делается так быстро.

Однако, по ее словам, в Вашингтоне считают, что нынешние атаки соответствуют предварительным хакерским нападениям, проведенным на прошлой неделе российскими властями с целью дестабилизировать ситуацию в Украине.