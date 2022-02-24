РФ начнет "что-то похожее на вторжение" до утра четверга - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что до утра четверга, 24 февраля, войска РФ начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» в Украину, сообщает Новое время.

"К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга" , — сказал госсекретарь в интервью на телеканале NBC.

Вслед за этим журналист попросил Блинкена пояснить, когда конкретно, по его мнению, произойдет российское вторжение.