РФ начнет "что-то похожее на вторжение" до утра четверга - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что до утра четверга, 24 февраля, войска РФ начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» в Украину, сообщает Новое время.
"К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга", — сказал госсекретарь в интервью на телеканале NBC.
Вслед за этим журналист попросил Блинкена пояснить, когда конкретно, по его мнению, произойдет российское вторжение.
"Я не могу назвать вам конкретную дату или время, однако все готово для того, чтобы Россия начала свое наступление", — отметил он