Кулеба обсудил с генсеком ООН противодействие агрессии РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в США встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, стороны обсудили усиление роли ООН в противодействии российской агрессии, сообщает Интерфакс-Украина.

Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства в среду вечером, глава украинской дипломатии подробно проинформировал Генсекретаря ООН об эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, блокировании Москвой политико-дипломатического урегулирования.

Со своей стороны Гутерриш отметил, что решение РФ о "признании" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях "независимыми республиками" является грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что такой односторонний акт противоречит Уставу ООН и международному праву, а также фактически разрушает Минские договоренности, поддержанные резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности ООН.

Генеральный секретарь повторил свою позицию по поводу неприемлемости позиционирования Москвой российских оккупационных войск на Донбассе "участниками операции по поддержанию мира".

Кулеба подчеркнул важность активного привлечения ООН к дипломатическим усилиям, предпринимаемым Украиной и партнерами на разных уровнях для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации безопасности.

Стороны уделили особое внимание шагам по наращиванию гуманитарного ответа ООН на российскую агрессию.