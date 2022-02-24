Блинкен подписал санкции против "СП-2"

США вводят санкции против гендиректора и должностных лиц проекта "Северный поток-2". Документ подписал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

"Сегодня я налагаю санкции на компанию Nord Stream 2 AG, ее генерального директора и корпоративных должностных лиц" , - написал Блинкен в Twitter.

Он также отметил, что США и Германия тесно сотрудничали, чтоб остановить работу газопровода.

"Германия была лидером в усилиях по реагированию на российскую агрессию и вчера объявила о решительных действиях" , - говорится в сообщении.

We worked closely with Germany to stop the Nord Steam 2 pipeline. Germany has been a leader on efforts to respond to Russian aggression and announced strong actions yesterday. Today, I am sanctioning Nord Stream 2 AG, its CEO, and its corporate officers. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 24, 2022

Ранее Евросоюз ввел санкции против россиян за признание "ЛДНР". В список вошли более 500 человек, среди которых российские пропагандисты, чиновники, депутаты.