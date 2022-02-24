Блинкен подписал санкции против "СП-2"
США вводят санкции против гендиректора и должностных лиц проекта "Северный поток-2". Документ подписал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
"Сегодня я налагаю санкции на компанию Nord Stream 2 AG, ее генерального директора и корпоративных должностных лиц", - написал Блинкен в Twitter.
Он также отметил, что США и Германия тесно сотрудничали, чтоб остановить работу газопровода.
"Германия была лидером в усилиях по реагированию на российскую агрессию и вчера объявила о решительных действиях", - говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз ввел санкции против россиян за признание "ЛДНР". В список вошли более 500 человек, среди которых российские пропагандисты, чиновники, депутаты.