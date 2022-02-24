Разведка США предупредила о неизбежном нападении РФ - CNN

США предупредили правительство Украины о том, что последние данные разведки указывают на то, что Россия неизбежно начнет полномасштабное вторжение, сообщает Новое время.

Как пишет CNN, по оценке американской разведки, иностранные лидеры и высокопоставленные официальные лица США предупреждают о готовящемся нападении и заявляют, что российские войска продвигаются в «пророссийский регион на востоке Украины».

Ранее, госсекретарь Энтони Блинкен сказал в интервью ABC News в, что, хотя он не может сообщить конкретики, «все, что мы видели за последние 24−48 часов, свидетельствует о том, что Россия вносит последние штрихи в вопрос о размещении своих сил на всей территории Украины. Все границы Украины, на север, на восток, на юг, чтобы быть готовыми к полному вторжению».