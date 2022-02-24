Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины

Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины

Канада не рекомендует своим авиаперевозчикам летать над Украиной. Также запрещены перелеты над некоторыми областями нашей страны, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно информации Министерства транспорта Канады, из-за опасной ситуации на востоке Украины, Канада обновила сообщение NOTAM. Авиаперевозчикам и владельцам частных самолетов запрещается входить в воздушные пространства Днепропетровской области и Крыма.

"В ответ на повышенный риск на востоке Украины мы обновили наш NOTAM, чтобы запретить канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированных в Канаде, входить в Днепропетровскую и Симферопольскую области воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Также авиаперевозчикам Канады не рекомендуют вообще летать над Украиной.

"Мы также рекомендуем эксплуатантам не заходить в остальную часть воздушного пространства Украины (Киев, Львов и Одесса)", - отметили в министерстве транспорта Канады.

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