Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины

Канада не рекомендует своим авиаперевозчикам летать над Украиной. Также запрещены перелеты над некоторыми областями нашей страны, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно информации Министерства транспорта Канады, из-за опасной ситуации на востоке Украины, Канада обновила сообщение NOTAM. Авиаперевозчикам и владельцам частных самолетов запрещается входить в воздушные пространства Днепропетровской области и Крыма.

"В ответ на повышенный риск на востоке Украины мы обновили наш NOTAM, чтобы запретить канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированных в Канаде, входить в Днепропетровскую и Симферопольскую области воздушного пространства" , - говорится в сообщении.

Также авиаперевозчикам Канады не рекомендуют вообще летать над Украиной.