Путин дал команду на проведении спецоперации против Украины

Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом говорится в обращении Путина к россиянам.

"Мною принято решение о проведение специальной военной операции" , - заявил Путин, добавив, что ее цель не оккупация Украины.

Вчера Путин получил разрешение российского парламента на применение Вооруженных сил России за пределами страны.

Вечером 23 февраля в Кремле сообщили о получении обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с просьбой оказать им военную помощь.