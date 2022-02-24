Курс валют НБУ на 24 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 24 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 23 февраля, повысился на 27 коп. до 29.25 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 27 коп. до 33.17 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп. до 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 48 коп. до 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 24 коп. до 31.81 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп. до 7.30 за 1 польский злотый.