Курс валют НБУ на 24 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 24 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 23 февраля, повысился на 27 коп. до 29.25 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 27 коп. до 33.17 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп. до 3.64 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 48 коп. до 39.74 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 24 коп. до 31.81 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп. до 7.30 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|29.254900
|EUR
|Евро
|33.170700
|RUB
|Рубль
|0.364480
|GBP
|Фунт стерлингов
|39.744200
|CHF
|Швейцарский франк
|31.807400
|PLN
|Польский злотый
|7.296000