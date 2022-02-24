Зеленский объявил о введении военного положения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

В видеобращении в четверг утром он сказал:

"Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства. Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку. От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы до всего и всех победим".