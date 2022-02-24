Военное положение в Украине: что изменится

Что такое военное положение, в каких регионах оно будет действовать и какие ограничения вводятся, сообщает УНИАН.

Военное положение - это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимых для предотвращения угрозы. Предусматривается временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц.

Президент Владимир Зеленский объявил, что военное положение будет действовать по всей Украине. Все - из-за вторжения российских войск в нашу страну.

Что меняется с введением военного положения

Согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения", в регионах создаются администрации, в состав которых входят военные, которые наделяются полномочиями гражданской власти – военнослужащие получают такие же полномочия, как, к примеру, полиция.

Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается с должности президентом по предложению Генерального штаба ВСУ или соответствующей областной государственной администрации.

Военные обеспечивают правопорядок самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти или местного самоуправления. Если в регионе начинаются активные боевые действия, то власть полностью перекладывается на военное командование и военные администрации.

Во время введения военного положения могут вводиться следующие меры:

Использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде.

Вводить комендантский час.

Устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

Проверять документы у граждан, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий.

Может ограничиваться право на свободное передвижение.

Также ограничивается право собственности через принудительное отчуждение имущества у физических и юридических лиц на нужды обороны. Следует сказать, что законом предусмотрена компенсация за такое изъятие, а также возврат имущества в случае его сохранения при использовании в период военного времени.

Несколько ограничиваются и трудовые права, из-за введения трудовой повинности. Но, вместе с тем, законом предусматривается социальная защита, право на отдых и минимальная заработная плата.

Не могут ограничиваться в период военного положения такие фундаментальные права человека, как - право на жизнь, на уважение достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, право на равенство перед законом, право на жилье.

Чьи полномочия нельзя прекращать во время военного положения

В условиях военного времени запрещается проведение выборов, референдумов, забастовок; нельзя вносить изменения в Конституцию.

Невыполнение требований правового режима военного положения влечет за собой ответственность.