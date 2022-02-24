Государственная граница Украины подверглась нападению со стороны РФ и Белорусии
Государственная граница Украины подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью, сообщает Державна прикордонна служба України.
Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.
В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.
По ранениям среди охранников границы информация уточняется.