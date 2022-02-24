Начался штурм города Счастье

Поддерживаемые Россией боевики «ЛНР» начали штурм города Счастье в Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщают главари оккупантов в соцсетях.

На фоне новой агрессии РФ глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в 05:50 четверга, 24 февраля, в области объявлена всеобщая эвакуация, жителям рекомендуют немедленно уехать.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР»

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что с рассвета 24 февраля зафиксированы ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в нескольких городах Украины.