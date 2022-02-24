В Луганской области объявлена общая эвакуация жителей

24 февраля 2022 года в 5:05 была объявлена всеобщая эвакуация жителей Луганской области из-за начала Россией военного вторжения на территорию Украины, сообщает УНИАН.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области. Владельцам автотранспорта использовать собственные возможности и двигаться в направлении города Днепр" , – написал он.

В то же время для тех, кто не имеет возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово. Место сбора –на указанных железнодорожных вокзалах.