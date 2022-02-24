iPhone 14 получит рекордное время автономной работы
Новый смартфон Apple будет отличаться улучшенным временем автономной работы благодаря новому модулю 5G. Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News, сообщает Лента.Ру.
Источник в цепочке поставок сообщил журналистам, что компания TSMC получила все заказы Apple на выпуск радиочастотных чипов 5G для аппаратов линейки iPhone 14. Переход на данное полупроводниковое оборудование, вероятно, связан с выбором модема Qualcomm Snapdragon X65. Устройства будут созданы по шестинанометровому техпроцессу, что обеспечит компактные габариты чипа и уменьшенное энергопотребление.
Сообщается, что новый 5G-модуль будет потреблять меньше энергии при работе в диапазоне шесть гигагерц и mmWave. Добавление нового модуля может стать причиной того, что новые смартфоны получат рекордное время автономной работы. Также новые чипы имеют компактные габариты, что позволит установить в девайсы более емкие аккумуляторы.
Кроме того, новое оборудование будет поддерживать работу в сетях Wi-Fi 6E. Это обеспечит более высокую производительность, меньшую задержку и повышенную скорость передачи данных. Специалисты полагают, что в 2023 году Apple может отказаться от услуг партнеров и перевести iPhone на собственные модемы 5G.