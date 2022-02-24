В Украине мобильная связь работает с перебоями, в банках приготовили ограничения

В Украине из-за нападения России произошли сбои с мобильной связи. Клиенты всех мобильных операторов жалуются на невозможность совершить звонки. Кроме того, выстроились очереди в супермаркетах. В некоторых якобы уже ввели ограничения: купить можно на сумму до 3 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщают украинцы в разных уголках страны. Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга сообщил, что на данный момент ему не известно о каких-либо уже действующих ограничениях, однако уже разработаны сценарии, как банк будет действовать, зависимо от ситуации в конкретном регионе.

"В ближайшее время дадим информацию по регионам" , – сказал Серга.

Звуки взрывов и новости о военном вторжении спровоцировали очереди к банкоматам. Кроме того, в Киеве возникли пробки на дорогах.

"Покупал продукты в супермаркете "Фора", сказали, что можно купить только на три тысячи гривен по безналу", – рассказывает украинец из пригорода Киева Крюковщины .

В течение нескольких часов мобильная связь работает с перебоями – невозможно дозвониться, однако при этом работает мобильный интернет. На такие сбои, в частности, жалуются пользователи мобильной связи "Водафон" и "Киевстар".

Из-за нападения России на Украину 24 февраля рубль обвалился по отношению к доллару до отметки в 84 рубля (23 февраля было 78,5 рубля). Падение котировок на Московской бирже превысило 11%. Торги остановили.