В Киеве проезд в общественном коммунальном транспорте бесплатный

Проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия при включении сирен" , - говорится в сообщении. ﻿

Укрытия обозначены на карте.

С сегодняшнего дня столичные школы и садики не работают, медицинская система работает в усиленном режиме.