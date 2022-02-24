В Киеве проезд в общественном коммунальном транспорте бесплатный
Проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.
"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия при включении сирен", - говорится в сообщении.
Укрытия обозначены на карте.
С сегодняшнего дня столичные школы и садики не работают, медицинская система работает в усиленном режиме.