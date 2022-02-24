Кинжал из гробницы фараона Тутанхамона имеет внеземное происхождение

Гробница фараона Тутанхамона находится в Долине Царей, Египет и была найдена еще в 1922 году. Но даже через сотню лет после открытия она полна загадок, которые учёные разгадывают, сообщает 24 Канал.

Когда раскопали гробницу фараона Тутанхамона, ученые обнаружили множество интересных артефактов. Среди них – чудесный железный кинжал в золотых ножнах. Проблема заключалась в том, что железный кинжал изготовили тогда, когда железные сутки еще не начались и люди не умели использовать самородное железо.

Найден в гробнице кинжал Тутанхамона / Фото Meteoritics & Planetary Science

Откуда происходит кинжал Тутанхамона

Хотя до начала железной поры люди и не умели использовать самородное железо, но прекрасно знали, что такое метеориты. Следует понимать, что не все "небесные камни" – это самые камни. Некоторые метеориты железные и люди давно научились использовать их, выковывая различные предметы.

То, что кинжал из гробницы Тутанхамона выкован именно из такого железа, учёные подозревали давно. В 2016 году исследование было подтверждено буквально внеземным происхождением оружия. Теперь ученые узнали еще больше об артефакте.

Новое о кинжале из Долины Царей

Ученые из Японии и Египта провели тщательные комплексные исследования и обнаружили интересные вещи об оружии, которому 3 400 лет. Например, как и ожидалось, кинжал состоит из железа, никеля и мангана. Также были обнаружены вкрапления цинка и хлора.

Самое интересное то, что исследования на микроуровне обнаружили на поверхности лезвия полосы с прерывающейся кубической симметрией. Этот феномен называется "отманштеттеновые фигуры" или "структуры Отманштеттена" в честь их первооткрывателя. Они характерны для железо-никелевых метеоритов и встречаются на другом оружии, выкованном из метеоритного железа.

Отманштеттеновые фигуры в метеорите и на поверхности лезвия кинжала / Фото Meteoritics & Planetary Science

Что касается того, где изготовили кинжал, который положили в гробницу фараона, то здесь помогут письменные артефакты. Речь идет об Амарнском архиве, написанном 3 400 лет назад, то есть, еще до рождения Тутанхамона.

В Архиве сказано, что железный кинжал подарил деду Тутанхамону правитель страны Ханигальбат (Митанни), которая размещалась на территории современной Сирии. Если речь идет именно об этом кинжале, то можно предположить, что метеорит, из которого оружие выковали, упал именно в Сирии.