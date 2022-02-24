Зеленский провел переговоры с главами США, Германии, Польши, Великобритании и ЕС

Президент Украина Владимир Зеленский провел переговоры с главами США, Германии, Польши, Великобритании и Европейского Совета, в которых призвал ввести немедленные санкции против России, а также оказать Украине оборонную и финансовую поддержку.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Твиттере﻿.