Зеленский провел переговоры с главами США, Германии, Польши, Великобритании и ЕС
Президент Украина Владимир Зеленский провел переговоры с главами США, Германии, Польши, Великобритании и Европейского Совета, в которых призвал ввести немедленные санкции против России, а также оказать Украине оборонную и финансовую поддержку.
Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Твиттере.
"Поговорил с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсонсом. Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский в своем твиттере.